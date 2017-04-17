Кузнецов проиграл Бердыху в Монте-Карло

Россиянин Андрей Кузнецов в трех сетах уступил чеху Томашу Бердыху в первом круге турнира ATP в Монте-Карло. Также в следующий раунд пробились Миша и Александр Зверевы и британец Кайл Эдмунд. А Николоз Басилашвили из Грузии уступил испанцу Роберто Баутиста Агуту.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Бердых (Чехия, 9) – КУЗНЕЦОВ (Россия, Q) – 4:6, 6:3, 6:4

Рамос-Виньолас (Испания, 15) – Оливо (Аргентина, Q) – 6:2, 6:3

Карреньо Буста (Испания, 13) – Фоньини (Италия) – 7:6 (7:0), 6:7 (4:7), 6:3

Зверев А. (Германия, 14) – Сеппи (Италия, WC) – 6:1, 6:2

Маннарино (Франция, Q) – Гарсия Лопес (Испания, Q) – 1:6, 6:3, 6:4

Эдмунд (Великобритания) – Эванс (Великобритания) – 7:5, 6:1

Альмагро (Испания) – Клижан (Словакия, Q) – 4:6, 6:3, 6:1

Зверев М. (Германия) – Веселы (Чехия) – 6:1, 6:2

Баутиста Агут (Испания, 12) – Басилашвили (Грузия) – 1:6, 6:3, 7:5

Куэвас (Уругвай, 16) – Троицки (Сербия) – 6:3, 6:0

Шварцман (Аргентина) – Томич (Австралия) – 6:1, 7:6 (7:3)