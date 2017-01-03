Кузнецов покидает турнир в Дохе

Россиянин Андрей Кузнецов проиграл Жо-Вилфриду Цонга в матче 1-го круга турнира в Дохе. Ранее он также уступил в парном разряде вместе с Кареном Хачановым.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 237 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Цонга (Франция, 5) - КУЗНЕЦОВ А. (Россия) - 6:1, 4:6, 6:2
Мельцер Г. (Австрия) - Матье П-А. (Франция) - 6:7, 6:3, 6:2
Кольшрайбер (Германия, 7) - Джазири (Тунис) - 6:2, 7:6
Карлович (Хорватия, 6) - Марченко (Украина) - 7:6 (7:5), 7:6 (7:0)