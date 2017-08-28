Кузнецов поднялся на пять позиций в чемпионской гонке ATP

Сегодня был опубликован рейтинг чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первой десятке рейтинга изменений не произошло, лидерство продолжает удерживать испанец Рафаэль Надаль.
Лучшим из россиян остается Карен Хачанов, занимающий 36-ю позицию. Его соотечественник Андрей Кузнецов совершил лучший среди россиян подъем (на 5 мест) – с 82-й на 77-ю позицию.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 28 августа
1 (1*). Надаль (Испания) – 7365 очков
2 (2). Федерер (Швейцария) – 7145
3 (3). Зверев (Германия) – 4175
4 (4). Тим (Австрия) – 3535
5 (5). Вавринка (Швейцария) – 3150
6 (6). Димитров (Болгария) – 3060
7 (7). Чилич (Хорватия) – 2905
8 (8). Джокович (Сербия) – 2585
9 (9). Маррэй (Великобритания) – 2290
10 (10). Куэрри (США) – 2075…
36 (36). ХАЧАНОВ (Россия) – 980…
44 (44). РУБЛЕВ (Россия) – 789…
56 (54). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 707…
77 (82). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 511...
86 (85). ДОНСКОЙ (Россия) – 494.
* – положение в предыдущем рейтинге