Россиянин Андрей Кузнецов поднялся на 46-е место в рейтинге ATP. В топ-10 изменений не произошло.

Рейтинг АТР

Положение на 19 сентября

1 (1*). Джокович (Сербия) – 14040 очков

2 (2). Маррэй (Великобритания) – 9345

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 6260

4 (4). Надаль (Испания) – 4940

5 (5). Нишикори (Япония) – 4875

6 (6). Раонич (Канада) – 4760

7 (7). Федерер (Швейцария) – 3730

8 (8). Монфис (Франция) – 3545

9 (9). Бердых (Чехия) – 3390

10 (10). Тим (Австрия) – 3295...

46 (47). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 975...

53 (54). ЮЖНЫЙ (Россия) – 846...

90 (90). ДОНСКОЙ (Россия) – 631...

93 (95). КРАВЧУК (Россия) – 622...

102 (81). ХАЧАНОВ (Россия) – 599

* – положение в предыдущем рейтинге