Россиянин Андрей Кузнецов поднялся на 46-е место в рейтинге ATP. В топ-10 изменений не произошло.
Рейтинг АТР
Положение на 19 сентября
1 (1*). Джокович (Сербия) – 14040 очков
2 (2). Маррэй (Великобритания) – 9345
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 6260
4 (4). Надаль (Испания) – 4940
5 (5). Нишикори (Япония) – 4875
6 (6). Раонич (Канада) – 4760
7 (7). Федерер (Швейцария) – 3730
8 (8). Монфис (Франция) – 3545
9 (9). Бердых (Чехия) – 3390
10 (10). Тим (Австрия) – 3295...
46 (47). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 975...
53 (54). ЮЖНЫЙ (Россия) – 846...
90 (90). ДОНСКОЙ (Россия) – 631...
93 (95). КРАВЧУК (Россия) – 622...
102 (81). ХАЧАНОВ (Россия) – 599
* – положение в предыдущем рейтинге