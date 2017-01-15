Кузнецов поднялся на 45-ю строчку в обновленном рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Кузнецов поднялся на три позиции в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации. 25-летний спортсмен занял 45-е место. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP
Положение на 16 января
1 (1). Энди Маррэй (Великобритания) – 12 560 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 11 780
3 (3). Милош Раонич (Канада) – 5290
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5155
5 (5). Кеи Нишикори (Япония) – 5010
6 (7). Гаэль Монфис (Франция) – 3625
7 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3605
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3415
9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) – 3195
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) – 3060…
45 (48). Андрей КУЗНЕЦОВ (Россия) – 1015…
52 (51). Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 875…
63 (65). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 751…
70 (59). Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 707…
88 (88). Константин КРАВЧУК (Россия) – 642.