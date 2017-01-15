Кузнецов поднялся на 45-ю строчку в обновленном рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Кузнецов поднялся на три позиции в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации. 25-летний спортсмен занял 45-е место. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP

Положение на 16 января

1 (1). Энди Маррэй (Великобритания) – 12 560 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 11 780

3 (3). Милош Раонич (Канада) – 5290

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5155

5 (5). Кеи Нишикори (Япония) – 5010

6 (7). Гаэль Монфис (Франция) – 3625

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3605

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3415

9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) – 3195

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) – 3060…

45 (48). Андрей КУЗНЕЦОВ (Россия) – 1015…

52 (51). Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 875…

63 (65). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 751…

70 (59). Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 707…

88 (88). Константин КРАВЧУК (Россия) – 642.