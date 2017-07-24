Кузнецов поднялся на 19 позиций в чемпионской гонке ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин Андрей Кузнецов поднялся с 95-го на 76-е место после того, как дошел до полуфинала на турнире в шведском Бостаде, где уступил украинцу Александру Долгополову.

Еще один россиянин Андрей Рублев, выигравший свой первый титул на турнире в Умаге, теперь расположился на 38-й позиции.

Первая десятка рейтинга осталась неизменной, первую строчку по-прежнему занимает испанец Рафаэль Надаль, на счету которого 7095 очков.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 24 июля

1 (1*). Надаль (Испания) – 7095 очков

2 (2). Федерер (Швейцария) – 6545

3 (3). Тим (Австрия) – 3345

4 (4). Вавринка (Швейцария) – 3150

5 (5). Чилич (Хорватия) – 2905

6 (6). Зверев (Германия) – 2710

7 (7). Джокович (Сербия) – 2585

8 (8). Маррэй (Великобритания) – 2290

9 (9). Димитров (Болгария) – 1925

10 (10). Бердых (Чехия) – 1905...

35 (35). ХАЧАНОВ (Россия) – 810…

38 (53). РУБЛЕВ (Россия) – 773…

48 (44). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 637…

76 (95). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 456…

90 (94). ДОНСКОЙ (Россия) – 394

* – положение в предыдущем рейтинге