Кузнецов победил Кравчука в Пекине

Андрей Кузнецов пробился во второй круг турнира в Пекине. В матче первого круга россиянин обыграл соотечественника Константина Кравчука. Также во второй круг вышли Фабио Фоньини, Александр Зверев и Джек Сок.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 2 916 550 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

КУЗНЕЦОВ А. (Россия) - КРАВЧУК (Россия, Q) - 6:1, 6:4

Фоньини (Италия) - Троицки (Сербия) - 2:6, 6:2, 7:5

А. Зверев (Германия) - Тим (Австрия, 4, WC) - 4:6, 6:1, 6:3

Сок (США) - Чжан Цзэ (Китай, WC) - 6:3, 7:5