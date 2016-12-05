Кузнецов остался на 46-м месте в рейтинге ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В первой сотне изменений не произошло. Лучшим из россиян остается Андрей Кузнецов, занимающий 46-е место.

Рейтинг АТР

Положение на 28 ноября

1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 12 410 очков

2 (2). Джокович (Сербия) – 11 780

3 (3). Раонич (Канада) – 5450

4 (4). Вавринка (Швейцария) – 5315

5 (5). Нишикори (Япония) – 4905

6 (6). Чилич (Хорватия) – 3650

7 (7). Монфис (Франция) – 3625

8 (8). Тим (Австрия) – 3415

9 (9). Надаль (Испания) – 3300

10 (10). Бердых (Чехия) – 3060...

46 (46). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 970...

53 (53). ХАЧАНОВ (Россия) – 863...

57 (57). ЮЖНЫЙ (Россия) – 826...

85 (85). КРАВЧУК (Россия) – 660...

99 (99). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 611

* – положение в предыдущем рейтинге