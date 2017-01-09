Кузнецов опустился на 48-е место, Медведев поднялся на 34 позиции в обновленном рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Кузнецов опустился на две позиции в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации. 25-летний спортсмен занял 48-ю строчку.
В первой десятке произошло всего одно изменение - француз Гаэль Монфис поднялся с 7-го на 6-е место, опередив хорвата Марина Чилича.
Рейтинг ATP
Положение на 9 января
1 (1). Энди Маррэй - 12 560
2 (2). Новак Джокович - 11 780
3 (3). Милош Раонич - 5290
4 (4). Стэн Вавринка - 5155
5 (5). Кеи Нишикори - 5010
6 (7). Гаэль Монфис - 3625
7 (6). Марин Чилич - 3605
8 (8). Доминик Тим - 3415
9 (9). Рафаэль Надаль - 3195
10 (10). Томаш Бердых - 3060...
48 (46). Андрей КУЗНЕЦОВ - 935...
51 (53). Карен ХАЧАНОВ - 875...
59 (57). Михаил ЮЖНЫЙ - 781...
65 (99). Даниил МЕДВЕДЕВ - 751...
88 (85). Константин КРАВЧУК - 633