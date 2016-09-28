Кузнецов надеется выйти в полуфинал Кубка Кремля

Андрей Кузнецов†надеется, что сможет на Кубке Кремля-2016 улучшить прошлогодний результат. В 2015 году он дошел до 1/4 финала турнира, где уступил Марину Чиличу.

– Мужской состав Кубка Кремля в этом году достаточно ровный, без звезд, - считает Кузнецов. - Тем интереснее будет борьба. Фаворитом я бы назвал, наверное, Баутисту-Агута, который очень успешно выступает в Москве в последние годы.

– Какого результата вы ждете от себя на турнире?

– Я в прошлом году был в Москве в четвертьфинале, хотел бы как минимум улучшить этот результат.