Кузнецов - 45-й в чемпионской гонке ATP

Изменений в топ-60 чемпионской гонки ATP не произошло. На прошедшей неделе не проводились турниры ATP из-за игр Кубка Дэвиса. Лучшим из россиян является Андрей Кузнецов, занимающий 45-ю строчку.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 19 сентября
1 (1*). Джокович (Сербия) – 10240 очков
2 (2). Маррэй (Великобритания) – 8185
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 4820
4 (4). Раонич (Канада) – 4420
5 (5). Нишикори (Япония) – 4315
6 (6). Монфис (Франция) – 3355
7 (7). Тим (Австрия) – 3205
8 (8). Надаль (Испания) – 3200
9 (9). Бердых (Чехия) – 2530
10 (10). Чилич (Хорватия) – 2400...
45 (45). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 895...
55 (55). ЮЖНЫЙ (Россия) – 746...
90 (88). КРАВЧУК (Россия) – 562...
92 (92). ХАЧАНОВ (Россия) – 533
* – положение в предыдущем рейтинге