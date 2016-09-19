Кузнецов - 45-й в чемпионской гонке ATP

Изменений в топ-60 чемпионской гонки ATP не произошло. На прошедшей неделе не проводились турниры ATP из-за игр Кубка Дэвиса. Лучшим из россиян является Андрей Кузнецов, занимающий 45-ю строчку.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 19 сентября

1 (1*). Джокович (Сербия) – 10240 очков

2 (2). Маррэй (Великобритания) – 8185

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 4820

4 (4). Раонич (Канада) – 4420

5 (5). Нишикори (Япония) – 4315

6 (6). Монфис (Франция) – 3355

7 (7). Тим (Австрия) – 3205

8 (8). Надаль (Испания) – 3200

9 (9). Бердых (Чехия) – 2530

10 (10). Чилич (Хорватия) – 2400...

45 (45). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 895...

55 (55). ЮЖНЫЙ (Россия) – 746...

90 (88). КРАВЧУК (Россия) – 562...

92 (92). ХАЧАНОВ (Россия) – 533

* – положение в предыдущем рейтинге