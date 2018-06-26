Кукушкин вышел во второй круге турнира в Истборне, где сыграет с Маррэем

Казахстанец Михаил Кукушкин обыграл Алекса Де Минаура в первом круге турнира в Истборне. Во втором круге его соперником станет Энди Маррэй.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Nature Valley International

Призовой фонд 661 085 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Кэмерон Норри (Великобритания, WC) - Даниэль Брандс (Германия, Q) - 7:5, 6:7 (4:7), 6:2

Миша Зверев (Германия) - Николас Харри (Чили) - 3:6, 6:1, 6:4

Лукаш Лацко (Словакия) - Роберто Кирос (Эквадор, Q) - 6:4, 7:6(7:2)

Леонардо Майер (Аргентина, 5) - Жиль Симон (Франция) - 6:4, 7:6(7:4)

Михаил Кукушкин (Казахстан) - Алекс Де Минаур (Австралия, Q) - 6:1, 6:2