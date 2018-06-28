Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел в полуфинал турнира в Истбурне, победив британца Кайла Эдмунда со счетом 5:7, 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.



За выход в финал Кукушкин поспорит с немцем Мишей Зверевым.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Nature Valley International

Призовой фонд 661 085 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Кайл Эдмунд (Великобритания, 2) – 5:7, 6:3, 6:1