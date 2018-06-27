Кукушкин выбил Феррера с турнира в Истборне и сыграет с Эдмундом, победившим Маррэя

Казахстанец Михаил Кукушкин выиграл у шестого "сеяного" испанца Давида Феррера во втором круге турнира в Истборне. В четвертьфинале Кукушкин сыграет с британцем Кайлом Эдмундом, который одолел соотечественника Энди Маррэя.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Nature Valley International

Призовой фонд 661 085 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Кайл Эдмунд (Великобритания, 2) - Энди Маррэй (Великобритания, WC) - 6:4, 6:4

Михаил Кукушкин (Казахстан) - Давид Феррер (Испания, 6) - 6:2, 6:0

Джон Миллмэн (Австралия) - Леонардо Майер (Аргентина, 5) - 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)

Кэмерон Норри (Великобритания, WC) - Джей Кларк (Великобритания, LL) - 6:4, 6:3

Лукаш Лацко (Словакия) - Диего Шварцман (Аргентина, 1) - 4:6, 6:4, 7:5

Миша Зверев (Германия) - Стив Джонсон (США, 7) - 6:3, 6:3

Денис Шаповалов (Канада, 3) - Джаред Дональдсон (США) - 6:4, 4:6, 6:2

Марко Чеккинато (Италия, 4) - Денис Истомин (Узбекистан) - 4:6, 6:4, 7:5