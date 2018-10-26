23:17 26 октября | Теннис — ATP

Кукушкин, Нишикори, Вердаско и Андерсон - в полуфинале турнира в Вене

Обсудить
0

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин в четвертьфинале турнира АТР в Вене обыграл венгра Мартона Фучовича4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). В полуфинале он сыграет с японцем Кеи Нишикори

Другую полуфинальную пару составили Фернандо Вердаско и Кевин Андерсон.

Вена (Австрия) 

Турнир ATP Erste Bank Open 500 

Призовой фонд 2 198 250 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Фернандо Вердаско (Испания) - Гаэль Монфис (Франция) - 6:4, 2:1 отказ 2-го игрока

Кевин Андерсон (ЮАР, 2) - Борна Чорич (Хорватия, 6) - 7:6 (7:2), 1:2 отказ 2-го игрока

Кеи Нишикори (Япония, 5) - Доминик Тим (Австрия, 1) - 6:3, 6:1

Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) - Мартон Фучович (Венгрия) - 4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...