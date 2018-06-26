Кукушкин и Майер вышли во второй круг турнира в Истборне

В матче первого круга турнира в Истборне Михаил Кукушкин из Казахстала обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 6:1, 6:2. А аргентинец Леонардо Майер победил француза Жиля Симона – 6:4, 7:6 (7:4).
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Nature Valley International
Призовой фонд 661 085 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Алекс Де Минаур (Австралия, Q) – 6:1, 6:2
Леонардо Майер (Аргентина, 5) – Жиль Симон (Франция) – 6:4, 7:6 (7:4)
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