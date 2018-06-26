Кукушкин и Майер вышли во второй круг турнира в Истборне

В матче первого круга турнира в Истборне Михаил Кукушкин из Казахстала обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 6:1, 6:2. А аргентинец Леонардо Майер победил француза Жиля Симона – 6:4, 7:6 (7:4).

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Nature Valley International

Призовой фонд 661 085 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Алекс Де Минаур (Австралия, Q) – 6:1, 6:2

Леонардо Майер (Аргентина, 5) – Жиль Симон (Франция) – 6:4, 7:6 (7:4)