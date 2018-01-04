Кукушкин и Хаасе не смогли выйти в полуфинал турнира в Пуне

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин проиграл представителю ЮАР Кевину Андерсону в четвертьфинале турнира ATP в Пуне. Встреча заверщилась со счетом 7:6, 4:6, 2:6.

В другом четвертьфинале голландец Робин Хаасе уступил французу Бенуа Пэру - 5:7, 6:2, 3:6.

Пуна (Индия)

Турнир ATP Tata Open Maharashtra

Призовой фонд 501 345 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андерсон Кев. (ЮАР, 2) - Кукушкин (Казахстан, 7) - 6:7(3:7), 6:4, 6:2

Пэр (Франция, 4, WC) - Хаасе (Голландия, 5) - 7:5, 2:6, 6:3