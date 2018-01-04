Кукушкин и Хаасе не смогли выйти в полуфинал турнира в Пуне

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин проиграл представителю ЮАР Кевину Андерсону в четвертьфинале турнира ATP в Пуне. Встреча заверщилась со счетом 7:6, 4:6, 2:6.
В другом четвертьфинале голландец Робин Хаасе уступил французу Бенуа Пэру - 5:7, 6:2, 3:6.
Пуна (Индия)
Турнир ATP Tata Open Maharashtra
Призовой фонд 501 345 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андерсон Кев. (ЮАР, 2) - Кукушкин (Казахстан, 7) - 6:7(3:7), 6:4, 6:2
Пэр (Франция, 4, WC) - Хаасе (Голландия, 5) - 7:5, 2:6, 6:3
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