Куэвас сыграет с Хачановым во втором круге турнира в Окленде

Уругвайский теннисист Пабло Куэвас в первом круге турнира АТР в Окленде обыграл японца Таро Дэниела - 6:3, 6:2. В следующем раунде он сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
Также во второй круг пробились Петер Гойовчик из Германии и Стив Джонсон из США.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир ATP ASB Classic
Призовой фонд 501 345 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Гойовчик (Германия) - Смычек (США, Q) - 6:3, 4:6, 6:3
Куэвас (Уругвай) - Дэниел (Япония) - 6:3, 6:2
Джонсон (США) - Каруана (США) - 7:5, 7:6 (7:4)
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