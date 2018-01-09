07:00 | Теннис — ATP

Куэвас сыграет с Хачановым во втором круге турнира в Окленде


Уругвайский теннисист Пабло Куэвас в первом круге турнира АТР в Окленде обыграл японца Таро Дэниела - 6:3, 6:2. В следующем раунде он сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Также во второй круг пробились Петер Гойовчик из Германии и Стив Джонсон из США.

Окленд (Новая Зеландия) 

Турнир ATP ASB Classic 

Призовой фонд 501 345 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Гойовчик (Германия) - Смычек (США, Q) - 6:3, 4:6, 6:3

Куэвас (Уругвай) - Дэниел (Япония) - 6:3, 6:2

Джонсон (США) - Каруана (США) - 7:5, 7:6 (7:4)

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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