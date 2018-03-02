21:35 2 марта | Теннис — ATP

Куэвас на решающем тай-брейке обыграл Леонардо Майера и вышел в полуфинал в Бразилии


Уругваец Пабло Куэвас вышел в полуфинал турнира в Сан-Паулу. Со счетом 6:2, 6:7 (13:15), 7:6 (7:5) он обыграл аргентинца Леонардо Майера. Отметим, что Куэвас не использовал четыре матчбола во втором сете. Встреча длилась 2 часа 59 минут. В полуфинале уругвайский теннисист встретится с победителем пары Гильермо Гарсия-ЛопесФабио Фоньини

Сан-Паулу (Бразилия) 

Турнир ATP Brasil Open 

Призовой фонд 516 205 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Пабло Куэвас (Уругвай, 3) - Леонардо Майер (Аргентина, 5) - 6:2, 6:7 (13:15), 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/costa/2018/

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