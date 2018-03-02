Куэвас на решающем тай-брейке обыграл Леонардо Майера и вышел в полуфинал в Бразилии

Уругваец Пабло Куэвас вышел в полуфинал турнира в Сан-Паулу. Со счетом 6:2, 6:7 (13:15), 7:6 (7:5) он обыграл аргентинца Леонардо Майера. Отметим, что Куэвас не использовал четыре матчбола во втором сете. Встреча длилась 2 часа 59 минут. В полуфинале уругвайский теннисист встретится с победителем пары Гильермо Гарсия-Лопес – Фабио Фоньини.

Сан-Паулу (Бразилия)

Турнир ATP Brasil Open

Призовой фонд 516 205 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Пабло Куэвас (Уругвай, 3) - Леонардо Майер (Аргентина, 5) - 6:2, 6:7 (13:15), 7:6 (7:5)