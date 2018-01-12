Кубот и Мело – победители турнира в Сиднее в парном разряде

Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марселу Мело стали победителями турнира в Сиднее в парном разряде. В финале они победили немца Яна-Леннарда Штруффа и серба Виктора Троици со счетом 6:3, 6:4.
Для Кубота и Мело этот титул стал первым в сезоне. В прошлом они выиграли 5 турниров ATP.
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Sydney International
Призовой фонд 468 910 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Кубот/Мело (Польша/Бразилия, 1) – Штруфф/Троицки (Германия/Сербия) – 6:3, 6:4
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