06:18 | Теннис — ATP

Крюгер, занимающий 231-е место в рейтинге, обыграл Пэра в Калифорнии


Американец Митчел Крюгер, занимающий 231-е место в мировом рейтинге, сенсационно вышел во второй круг турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 1:6, 6:4 он обыграл француза Бенуа Пэра. Пэр выполнил 15 эйсов и допустил 13 двойных ошибок. Крюгер во втором круге сыграет с сербом Филипом Краиновичем.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир ATP BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 972 535 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Митчел Крюгер (США, Q) - Бенуа Пэр (Франция) - 6:4, 1:6, 6:4

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Материалы других СМИ
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