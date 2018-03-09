Крюгер, занимающий 231-е место в рейтинге, обыграл Пэра в Калифорнии

Американец Митчел Крюгер, занимающий 231-е место в мировом рейтинге, сенсационно вышел во второй круг турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 1:6, 6:4 он обыграл француза Бенуа Пэра. Пэр выполнил 15 эйсов и допустил 13 двойных ошибок. Крюгер во втором круге сыграет с сербом Филипом Краиновичем.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Митчел Крюгер (США, Q) - Бенуа Пэр (Франция) - 6:4, 1:6, 6:4