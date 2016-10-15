Кравчук выиграл турнир в Ташкенте

Россиянин Константин Кравчук стал победителем "челленджера" в Ташкенте. В финале он одолел представителя Узбекистана Дениса Истомина – 7:5, 6:4. Для 31-летнего Кравчука эта победа стала третьей на турнирах подобного уровня в одиночном разряде. Так, в июле этого года он выигрывал "челленджер" в корейском Пусане.

Напомним, что теперь Кравчуку предстоит выступить на "Кубке Кремля". В первом круге он встретится с испанцев Роберто Баутистой Агутом, который сегодня в Шанхае обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.