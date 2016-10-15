Кравчук в первом круге "Кубка Кремля" сыграет с Баутистой Агутом

Состоялась жеребьевка мужской сетки "Кубка Кремля". Первый "сеяный" турнира испанец Роберто Баутиста Агут во втором круге встретится с россиянином Константином Кравчуком или с одним из победителей квалификации. Напомним, что Баутиста Агут сегодня обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале турнира в Шанхае.

Россиянин Карен Хачанов в первом круге сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром. Андрей Кузнецов откроет турнир матчем с аргентинцем Гвидо Пельей. Евгений Донской в первом круге сыграет с одним из победителей квалификации. В случае победы во втором круге он встретится со вторым "сеяным" испанцем Альбертом Рамосом.