Кравчук проиграл в первом круге турнира в Ченнае

Россиянин Константин Кравчук не смог пробиться во второй круг турнира в Ченнае. Он уступил в двух сетах пятому номеру "посева" Бенуа Пэру.

Ченнай (Индия)

Турнир ATP Aircel Chennai Open

Призовой фонд 447 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Пэр (Франция, 5) - КРАВЧУК (Россия) - 6:3, 6:4

Бхамбри Ю. (Индия, Q) - Раманатан (Индия, WC) - 6:1, 6:1

Лу Еньсунь (Тайвань, 8) - Албот (Молдавия) - 6:2, 6:1

Бедене (Великобритания) - Гарсия Лопес (Испания) - 6:3, 6:3

Оливо (Аргентина) - Рууд (Норвегия, WC) - 7:6 (7:3), 6:2

Чон Хен (Корея, Q) - Чорич (Хорватия, 6) - 6:3, 7:5