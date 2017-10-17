Кравчук проиграл Росолу на старте "ВТБ Кубка Кремля"

Российский теннисист Константин Кравчук уступил Лукашу Росолу в первом круге "ВТБ Кубка Кремля". Встреча закончилась в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:7 (3:7). Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту.

Следующим соперником Росола станет победитель матча Андрей Рублев (Россия) – Филип Краинович (Сербия).

В другой встрече турнира Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины победил итальянца Томаса Фаббиано и теперь сыграет с Юкки Бхамбри из Индии.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 877 580 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Росол (Чехия, Q) – КРАВЧУК (Россия, WC) – 4:6, 6:3, 7:6 (7:3)

Джумхур (Босния и Герцеговина, 6) – Фаббиано (Италия) – 6:3, 0:6, 6:2