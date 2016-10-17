Кравчук поднялся на 79-е место в рейтинге ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Канадец Милош Раонич поднялся на 4-е место, опередив Кеи Нишикори и Рафаэля Надаля, а Гаэль Монфис обошел Роджера Федерера. Среди россиян лучшего прогресса добился Константин Кравчук, поднявшийся с 102-го места на 79-е. Лучшим же российским теннисистом на данный момент остается Андрей Кузнецов, опустившийся на 45-ю строчку.
Рейтинг АТР
Положение на 17 октября
1 (1). Джокович (Сербия) – 12 900 очков
2 (2). Маррэй (Великобритания) – 10 485
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5820
4 (6). Раонич (Канада) - 4690
5 (4). Нишикори (Япония) – 4650
6 (5). Надаль (Испания) – 4380
7 (8). Монфис (Франция) – 3815
8 (7). Федерер (Швейцария)– 3720
9 (9). Бердых (Чехия) – 3300
10 (10). Тим (Австрия) – 3250…
45 (42). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 995…
49 (51). ЮЖНЫЙ (Россия) – 890…
58 (56). ХАЧАНОВ (Россия) – 808…
79 (102). КРАВЧУК (Россия) – 707