09:48 | ТЕННИС — ATP

Кравчук поднялся на 79-е место в рейтинге ATP

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Сегодня был опубликован обновленный рейтинг ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Канадец Милош Раонич поднялся на 4-е место, опередив Кеи Нишикори и Рафаэля Надаля, а Гаэль Монфис обошел Роджера Федерера. Среди россиян лучшего прогресса добился Константин Кравчук, поднявшийся с 102-го места на 79-е. Лучшим же российским теннисистом на данный момент остается Андрей Кузнецов, опустившийся на 45-ю строчку.

Рейтинг АТР

Положение на 17 октября

1 (1). Джокович (Сербия) – 12 900 очков

2 (2). Маррэй (Великобритания) – 10 485

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5820

4 (6). Раонич (Канада) - 4690

5 (4). Нишикори (Япония) – 4650

6 (5). Надаль (Испания) – 4380

7 (8). Монфис (Франция) – 3815

8 (7). Федерер (Швейцария)– 3720

9 (9). Бердых (Чехия) – 3300

10 (10). Тим (Австрия) – 3250…

45 (42). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 995…

49 (51). ЮЖНЫЙ (Россия) – 890…

58 (56). ХАЧАНОВ (Россия) – 808…

79 (102). КРАВЧУК (Россия) – 707

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