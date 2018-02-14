02:14 | Теннис — ATP

Краинович вышел во второй круг в Роттердаме и может сыграть с Димитровым


Серб Филип Краинович вышел во второй круг турнира в Роттердаме. Он со счетом 6:2, 3:6, 7:5 победил канадца Феликса Оже-Альяссима. Краинович реализовал три брейк-пойнта из 13, а его соперник – 1 из 7. Во втором раунде сербский теннисист встретится с японцем Юити Сугитой или болгарином Григором Димитровым.

Роттердам (Голландия) 

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament 

Призовой фонд 1 862 925 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг

Филип Краинович (Сербия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:2, 3:6, 7:5.

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/rotterdam/2018/

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