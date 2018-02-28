Краинович стал соперником Донского на турнире в Дубае

Серб Филип Краинович вышел в четвертьфинал турнира в Дубае. Со счетом 7:6 (7:2), 6:4 он обыграл киприота Маркоса Багдатиса. Краинович выполнил пять эйсов и дважды взял чужую подачу. Отметим, что Багдатис имел девять брейк-пойнтов, но реализовал всего один. В четвертьфинале сербский спортсмен сыграет с россиянином Евгением Донским.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 623 485 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Филип Краинович (Сербия, 7) - Маркос Багдатис (Кипр, WC) - 7:6(7:2), 6:4