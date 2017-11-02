Краинович обыграл Маю на турнире в Париже, Вердаско выбил Тима

Сербский теннисист Филип Краинович в третьем круге турнира АТР в Париже обыграл француза Николя Маю - 6:2, 3:6, 6:1. В четвертьфинале он встретится с победителем пары Рафаэль Надаль - Пабло Куэвас.

В еще одном поединке испанец Фернандо Вердаско одержал победу над австрийцем Домиником Тимом - 6:4, 6:4.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Краинович (Сербия, Q) - Маю (Франция, WC) - 6:2, 3:6, 6:1

Вердаско (Испания) - Тим (Австрия, 5) - 6:4, 6:4