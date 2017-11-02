18:59 | Теннис — ATP

Краинович обыграл Маю на турнире в Париже, Вердаско выбил Тима


Сербский теннисист Филип Краинович в третьем круге турнира АТР в Париже обыграл француза Николя Маю 6:2, 3:6, 6:1. В четвертьфинале он встретится с победителем пары Рафаэль Надаль - Пабло Куэвас.

В еще одном поединке испанец Фернандо Вердаско одержал победу над австрийцем Домиником Тимом - 6:4, 6:4. 

Париж (Франция) 

Турнир ATP Rolex Paris Masters 

Призовой фонд 4 273 775 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Краинович (Сербия, Q) - Маю (Франция, WC) - 6:2, 3:6, 6:1

Вердаско (Испания) - Тим (Австрия, 5) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/paris/2017/

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