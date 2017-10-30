Краинович и Маю - во втором круге турнира в Париже

Сербский теннисист Филип Краинович в первом круге турнира АТР в Париже обыграл японца Юити Сугиту - 6:4, 6:2. В еще одном поединке француз Николя Маю одержал победу над канадцем Вашеком Поспишилом - 5:7, 7:5, 7:6 (7:4).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Краинович (Сербия, Q) - Сугита (Япония) - 6:4, 6:2

Маю (Франция, WC) - Поспишил В. (Канада, Q) - 5:7, 7:5, 7:6 (7:4)