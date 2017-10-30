17:18 | Теннис — ATP

Краинович и Маю - во втором круге турнира в Париже


Сербский теннисист Филип Краинович в первом круге турнира АТР в Париже обыграл японца Юити Сугиту 6:4, 6:2. В еще одном поединке француз Николя Маю одержал победу над канадцем Вашеком Поспишилом - 5:7, 7:5, 7:6 (7:4).

Париж (Франция) 

Турнир ATP Rolex Paris Masters 

Призовой фонд 4 273 775 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Краинович (Сербия, Q) - Сугита (Япония) - 6:4, 6:2

Маю (Франция, WC) - Поспишил В. (Канада, Q) - 5:7, 7:5, 7:6 (7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/paris/2017/

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