Кореец Чхун Хен снялся с турнира в Лионе из-за травмы и пропустит "Ролан Гаррос"

Теннисист из Кореи Чхун Хен из-за травмы был вынужден сняться с турнира ATP в Лионе (Франция). Повреждение не позволит ему сыграть и на "Ролан Гаррос".

В первом раунде спортсмену предстояло сыграть с французом Жилем Симоном. Позднее игрок сообщил, что из-за травмы не примет участия в Открытом чемпионате Франции.

- К сожалению, мне пришлось сняться с турнира в Лионе, а теперь и с "Ролан Гаррос", - написал кореец в твиттере. - На протяжении всего грунтового сезона я испытываю проблемы с лодыжкой. МРТ показало, что у меня там скопилась жидкость. Мне может понадобиться небольшая операция и длительный период восстановления. Спасибо вам за поддержку. Надеюсь полностью восстановиться и скоро вас увидеть.