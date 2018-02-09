Копил сыграет с Коваликом в полуфинале турнира в Софии

Румын Мариуш Копил обыграл Жиль Мюллера из Люксембурга в четвертьфинале турнира в Софии. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.
В другом матче словак Йозеф Ковалик одержал победу над киприотом Маркосом Багдатисом – 7:6 (7:2), 6:4.
Копил встретится с Коваликом в полуфинале турнира.
София (Болгария)
Турнир ATP Diema Extra Sofia Open
Призовой фонд 501 345 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мариуш Копил (Румыния) – Жиль Мюллер (Люксембург, 3) – 6:4, 6:4
Йозеф Ковалик (Словакия, Q) – Маркос Багдатис (Кипр) – 7:6 (7:2), 6:4
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