Континен и Пирс - победители турнира в Шанхае в парном разряде

Финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс стали победителями турнира в Шанхае в парном разряде. В финале они обыграли Лукаша Кубота из Польши и Марселу Мело из Бразилии со счетом 6:4, 6:2.

Отметим, что Континен и Пирс выиграли второй турнир ATP подряд, ранее они победили в Пекине, также обыграв в финале Кубота и Мело. В этом сезоне они также стали победителями турнира в Вашингтоне.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Континен/Пирс (Финляндия/Австралия, 1) – Кубот/Мело (Польша/Бразилия, 2) – 6:4, 6:2