Континен и Пирс - победители турнира в Шанхае в парном разряде

Финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс стали победителями турнира в Шанхае в парном разряде. В финале они обыграли Лукаша Кубота из Польши и Марселу Мело из Бразилии со счетом 6:4, 6:2.
Отметим, что Континен и Пирс выиграли второй турнир ATP подряд, ранее они победили в Пекине, также обыграв в финале Кубота и Мело. В этом сезоне они также стали победителями турнира в Вашингтоне.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Shanghai Rolex Masters
Призовой фонд 6 216 400 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Континен/Пирс (Финляндия/Австралия, 1) – Кубот/Мело (Польша/Бразилия, 2) – 6:4, 6:2
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