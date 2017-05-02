Кольшрайбер, Зверев и Себальос - во втором круге турнира в Мюнхене

Немец Филипп Кольшрайбер вышел во второй круг турнира в Мюнхене, выиграв у норвежца Каспера Рууда. В других встречах словак Мартин Клижан обыграл аргентинца Николаса Кикера, немец Миша Зверев переиграл соотечественника Дастина Брауна, аргентинец Гвидо Пелья одолел немца Седрика-Марселя Штебе, а Орасио Себальос из Аргентины выиграл у итальянца Андреаса Сеппи.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by FWU

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Кольшрайбер (Германия, 5) - Рууд (Норвегия, WC) - 6:4, 6:3

Клижан (Словакия) - Кикер (Аргентина) - 4:6, 6:4, 6:3

Пелья Г. (Аргентина, Q) - Штебе (Германия, Q) - 6:0, 6:2

Зверев М. (Германия, 6) - Браун (Германия) - 6:4, 6:7 (4:7), 6:3

Себальос (Аргентина) - Сеппи (Италия) - 5:7, 6:2, 7:5