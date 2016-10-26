16:36 | ТЕННИС — ATP

Кольшрайбер вышел во второй круг турнира в Вене

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В первом круге турнира ATP в Вене немец Филипп Кольшрайбер в трех сетах одолел француза Стефана Робера. В другом поединке итальянец Фабио Фоньини уступил Альберту Рамосу-Виньоласу из Испании. Следующим соперником Кольшрайбера станет еще один представитель Франции Жо-Вилфрид Цонга, Рамос-Виньолас встретится с австрийцем Юргеном Мельцером.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 1 884 645 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кольшрайбер (Германия) – Робер (Франция) – 4:6, 6:3, 7:6 (7:3)

Рамос-Виньолас (Испания) – Фоньини (Италия) – 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/vienna/2016/

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