Кольшрайбер проиграл Башичу и не вышел в четвертьфинал в Софии

Представитель Боснии и Герцеговины Мирза Башич вышел в четвертьфинал турнира в Софии. Со счетом 7:5, 7:6 (7:5) он победил немца Филиппа Кольшрайбера. За 1 час 43 минуту Башич выполнил восемь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинале Башич встретится с победителем пары Максимилиан Мертерер (Германия) – Жоау Соуза (Португалия)

София (Болгария)

Турнир ATP Diema Extra Sofia Open

Призовой фонд 501 345 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мирза Башич (Босния и Герцеговина) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 7:5, 7:6 (7:5)