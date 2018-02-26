Кольшрайбер победил француза Сахарова в Дубае

Филип Кольшрайбер выиграл у представителя Франции Глеба Сахарова в первом круге турнира в Дубае.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 623 485 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бенуа Пэр (Франция) - Йошихито Нишиока (Япония) - 5:7, 6:4, 6:1

Маркос Багдатис (Кипр, WC) - Виктор Троицки (Сербия) - 7:5, 6:2

Робин Хаасе (Голландия) - Кантен Алис (Франция, Q) - 7:5, 2:6, 6:4

Роберто Баутиста Агут (Испания, 3) - Флориан Майер (Германия) - 6:3, 6:4

Стефанос Циципас (Греция, WC) - Михаил Кукушкин (Казахстан) - 6:2, 6:7 (5:7), 6:3

Филипп Кольшрайбер (Германия, 6) - Глеб Сахаров (Франция, Q) - 6:4, 6:2