Кольшрайбер победил француза Сахарова в Дубае

Филип Кольшрайбер выиграл у представителя Франции Глеба Сахарова в первом круге турнира в Дубае.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 623 485 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Бенуа Пэр (Франция) - Йошихито Нишиока (Япония) - 5:7, 6:4, 6:1
Маркос Багдатис (Кипр, WC) - Виктор Троицки (Сербия) - 7:5, 6:2
Робин Хаасе (Голландия) - Кантен Алис (Франция, Q) - 7:5, 2:6, 6:4
Роберто Баутиста Агут (Испания, 3) - Флориан Майер (Германия) - 6:3, 6:4
Стефанос Циципас (Греция, WC) - Михаил Кукушкин (Казахстан) - 6:2, 6:7 (5:7), 6:3
Филипп Кольшрайбер (Германия, 6) - Глеб Сахаров (Франция, Q) - 6:4, 6:2
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