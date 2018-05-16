Кольшрайбер неожиданно победил Сока в Риме

Немец Филипп Кольшрайбер вышел в третий круг крупного турнира серии "Мастерс-1000" в Риме. Со счетом 6:4, 6:3 он переиграл американца Джека Сока. Следующим соперником немца станет Григор Димитров или Кеи Нишикори.

Рим (Италия)



Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia



Призовой фонд 4 872 105 евро



Открытые корты, грунт



Одиночный разряд



Второй круг



Филипп Кольшрайбер (Германия) - Джек Сок (США, 13) - 6:4, 6:3