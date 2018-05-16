00:14 | Теннис — ATP

Кольшрайбер неожиданно победил Сока в Риме

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Немец Филипп Кольшрайбер вышел в третий круг крупного турнира серии "Мастерс-1000" в Риме. Со счетом 6:4, 6:3 он переиграл американца Джека Сока. Следующим соперником немца станет Григор Димитров или Кеи Нишикори.

Рим (Италия) 

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 4 872 105 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Филипп Кольшрайбер (Германия) - Джек Сок (США, 13) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/rome/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Давыдовскис

Тоже мне - неожиданность! Филипп всегда весьма хорош в это время на грунте

01:44

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