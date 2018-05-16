Кольшрайбер неожиданно победил Сока в Риме

Немец Филипп Кольшрайбер вышел в третий круг крупного турнира серии "Мастерс-1000" в Риме. Со счетом 6:4, 6:3 он переиграл американца Джека Сока. Следующим соперником немца станет Григор Димитров или Кеи Нишикори.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 4 872 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Филипп Кольшрайбер (Германия) - Джек Сок (США, 13) - 6:4, 6:3
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Давыдовскис
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