00:45 | ТЕННИС — ATP

Клейстерс и Роддик включены в Зал теннисной славы в Ньюпорте

Бельгийка Ким Клейстерс, а также американец Энди Роддик включены в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте, информирует официальный сайт WTA. Напомним, в прошлом теннисисты были первыми ракетками мира. 

- Это особенное событие не только для меня, но и для всех членов моей семьи. Все, кто ранее стояли на этой сцене и будут стоять в будущем, обладают страстью к теннису, – отметила Клейстерс.

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