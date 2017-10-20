Киргиос завершил сезон из-за травмы бедра

Австралиец Ник Киргиос сообщил, что досрочно завершил сезон из-за травмы бедра. Последний свой матч он провел 10 октября против американца Стива Джонсона на турнире в Шанхае. После поражения на тай-брейке в первом сете 22-летний австралиец отказался от продолжения борьбы. Позже он был оштрафован и лишен призовых турнира за неподобающее поведение в матче.

- К сожалению, из-за рецидива травмы бедра, которую я изначально получил в Куинсе, я завершаю свой сезон, - написал Киргиос в Твиттере. - Нужно восстановиться и хорошо подготовиться к австралийскому лету. Я провел много игр после восстановления от травмы бедра в Вашингтоне. Я не хочу, чтобы мне пришлось делать операцию, поэтому надо прислушаться к моему телу и моей команде.