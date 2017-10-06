Киргиос вышел в полуфинал турнира в Пекине после отказа Дарсиса

Австралиец Ник Киргиос пробился в полуфинал турнира в Пекине. Его соперник по четвертьфиналу бельгиец Стив Дарсис отказался от борьбы во втором сете при счете 0:6, 0:3.
В полуфинале Киргиос встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия) – Александр Зверев (Германия).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 149 870 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Киргиос (Австралия, 8) – Дарсис (Бельгия, Q) – 6:0, 3:0 отказ 2-го игрока
Done and dusted. @NickKyrgios through to #ChinaOpen semifinals after Darcis retires at 6-0 3-0. pic.twitter.com/K2RF7lPhIe– China Open (@ChinaOpen) 6 октября 2017 г.
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