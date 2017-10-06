Киргиос вышел в полуфинал турнира в Пекине после отказа Дарсиса

Австралиец Ник Киргиос пробился в полуфинал турнира в Пекине. Его соперник по четвертьфиналу бельгиец Стив Дарсис отказался от борьбы во втором сете при счете 0:6, 0:3.

В полуфинале Киргиос встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия) – Александр Зверев (Германия).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 149 870 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Киргиос (Австралия, 8) – Дарсис (Бельгия, Q) – 6:0, 3:0 отказ 2-го игрока