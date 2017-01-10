15:28 | ТЕННИС — ATP

Киргиос вышел на пресс-конференцию в футболке с фото Трампа с пририсованными рогами дьявола

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Австралиец Ник Киргиос вышел на пресс-конференцию в Сиднее после товарищеского матча с Рафаэлем Надалем в необычной футболке. На ней был изображен избранный президент США Дональд Трамп с дьявольскими рогами, сообщает The Mirror. Фото было подписано нецензурным выражением в адрес политика и бизнесмена.

Напрямую 21-летний спортсмен не стал выражать свое отношение к Трампу, уйдя от вопросов журналистов. Он лишь заметил, что по фото "все совершенно очевидно".

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KhSL

Когда наш футболер с президентом на майке просто по полю походил, сколько вони разнеслось. А здесь все в порядке? Лицемеры западные!

16:02

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