Киргиос вышел на пресс-конференцию в футболке с фото Трампа с пририсованными рогами дьявола

Австралиец Ник Киргиос вышел на пресс-конференцию в Сиднее после товарищеского матча с Рафаэлем Надалем в необычной футболке. На ней был изображен избранный президент США Дональд Трамп с дьявольскими рогами, сообщает The Mirror. Фото было подписано нецензурным выражением в адрес политика и бизнесмена.

Напрямую 21-летний спортсмен не стал выражать свое отношение к Трампу, уйдя от вопросов журналистов. Он лишь заметил, что по фото "все совершенно очевидно".