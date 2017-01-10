Киргиос вышел на пресс-конференцию в футболке с фото Трампа с пририсованными рогами дьявола

Австралиец Ник Киргиос вышел на пресс-конференцию в Сиднее после товарищеского матча с Рафаэлем Надалем в необычной футболке. На ней был изображен избранный президент США Дональд Трамп с дьявольскими рогами, сообщает The Mirror. Фото было подписано нецензурным выражением в адрес политика и бизнесмена.
Напрямую 21-летний спортсмен не стал выражать свое отношение к Трампу, уйдя от вопросов журналистов. Он лишь заметил, что по фото "все совершенно очевидно".
Check out that Trump shirt. Fair to say @NickKyrgios doesn't do 'subtle' #fast4 pic.twitter.com/RlgICE8HCv– Melanie Dinjaski (@MelanieDinjaski) 9 января 2017 г.
KhSL
Когда наш футболер с президентом на майке просто по полю походил, сколько вони разнеслось. А здесь все в порядке? Лицемеры западные!
16:02