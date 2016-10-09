09:52 | ТЕННИС — ATP

Киргиос - победитель турнира в Токио

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Австралиец Ник Киргиос в финальном матче турнира в Токио одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном - 4:6, 6:3, 7:5. Теннисисты провели на корте два часа. Для Киргиоса этот титул стал третьим в текущем сезоне.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 368 605 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Киргиос (Австралия, 6) - Гоффен (Бельгия, 5) - 4:6, 6:3, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/tokio/2016/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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wazo30

Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com

11:09

Айртон

Ник шикарен.) Если подружится с головой окончательно, то будет делать таких бегунков как Джокович в лёгкую.) По крайней мере на его теннис интересно смотреть, в отличие от примитивных физкультурников.)

10:02

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