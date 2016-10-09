Киргиос - победитель турнира в Токио

Австралиец Ник Киргиос в финальном матче турнира в Токио одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном - 4:6, 6:3, 7:5. Теннисисты провели на корте два часа. Для Киргиоса этот титул стал третьим в текущем сезоне.
Токио (Япония)
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 368 605 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Киргиос (Австралия, 6) - Гоффен (Бельгия, 5) - 4:6, 6:3, 7:5
wazo30
Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com
11:09
Айртон
Ник шикарен.) Если подружится с головой окончательно, то будет делать таких бегунков как Джокович в лёгкую.) По крайней мере на его теннис интересно смотреть, в отличие от примитивных физкультурников.)
10:02