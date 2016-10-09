Киргиос - победитель турнира в Токио

Австралиец Ник Киргиос в финальном матче турнира в Токио одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном - 4:6, 6:3, 7:5. Теннисисты провели на корте два часа. Для Киргиоса этот титул стал третьим в текущем сезоне.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 368 605 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Киргиос (Австралия, 6) - Гоффен (Бельгия, 5) - 4:6, 6:3, 7:5