15:08 | ТЕННИС — ATP

Киргиос оштрафован на 16,5 тысячи долларов за неспортивное поведение

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Австралиец Ник Киргиос оштрафован на 16,5 тысячи долларов за нарушение кодекса поведения во время турнира в Шанхае. Как сообщает AFP, поводом для наказания стало поведение теннисиста в матче второго круга с немцем Мишей Зверевым, которому Киргиос уступил со счетом 3:6, 1:6.

По ходу матча австралиец демонстрировал свою незаинтересованность в продолжении игры, когда начал уступать. Также вызывающе вел себя по отношению к зрителям и судье. В результате суммарный штраф составил 16,5 тысячи долларов: 10 тысяч за отсутствие спортивной борьбы, 1,5 тысячи за неспортивное поведение и 5 тысяч за споры со зрителями.

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