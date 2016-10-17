Австралиец Ник Киргиос извинился за свое поведение на турнире в Шанхае во время матча с немцем Мишей Зверевым. Напомним, 21-летний спортсмен проявил неуважение к спортивной борьбе, вел себя неподобающим образом и был за это оштрафован, а также дисквалифицирован до 15 января 2017 года.

– Я хочу извиниться за то, что произошло в Шанхае, – цитирует AFP Киргиоса. – Сезон был долгим, я перенес несколько травм и других сложностей. Азиатский тур был особенно трудным. После победы в Токио я уже не мог физически и психологически нормально настроиться на Шанхай. Но у меня нет оправданий. Я должен извиниться перед болельщиками во всем мире, а также перед организаторами турнира в Шанхае, которые проделали фантастическую работу.