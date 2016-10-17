Киргиос дисквалифицирован до 15 января 2017 года

Австралиец Ник Киргиос дисквалифицирован АТР за неспортивное поведение на турнире в Шанхае. Первоначально 21-летнего спортсмена оштрафовали на 16,5 тысячи долларов за то, что он демонстративно прекратил борьбу в матче с немцем Мишей Зверевым, обсуждал решения арбитра, а также ругался со зрителями. Рассмотрев дело подробнее, АТР приняла решение ввести дополнительные санкции против Киргиоса.

Австралиец оштрафован еще на 25 тысяч долларов. Также он дисквалифицирован до 15 января 2017 года. Однако срок дисквалификации сократится до 7 ноября 2016-го, если Киргиос согласится работать со спортивным психологом.