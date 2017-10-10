Кевин Андерсон вышел во второй круг турнира в Шанхае, победив Маннарино

Кевин Андерсон из Южной Африки победил Адриана Маннарино из Франции в первом круге турнира в Шанхае со счетом 6:3, 6:1. В следующем раунде он встретится с Ян-Леннардом Штруффом.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Изнер (США, 12) - Лайович (Сербия, Q) - 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)

Андерсон Кев. (ЮАР, 11) - Маннарино (Франция) - 6:3, 6:1

Штруфф (Германия) - Зверев М. (Германия) - 3:6, 6:5 отказ 2-го игрока