Кайл Эдмунд: "Маррей - лучший британский спортсмен всех времен. Неприятно читать, что он собирается завершить карьеру"

Британец Кайл Эдмунд прокомментировал решение Энди Маррея завершить карьеру. Ранее экс-первая ракетка мира объявил, что Уимблдон станет его последним турниром.

- Он был моим самым большим образцом для подражания из всех теннисистов, учитывая, что он британец, - приводит Sky Sports слова Эдмунда. Он самый известный британский теннисист, и, можно сказать, лучший британский спортсмен всех времен. Он определенно каким-то образом помог моей карьере, что бы это ни было. Неприятно читать, что он собирается на пенсию.

Причиной такого решения Маррея стала боль в бедре. Спортсмен получил травму в июле 2017 года, в январе 2018 года перенес операцию.

Маррей - победитель 47 турниров ATP (из них 45 в одиночном разряде). Он 11 раз играл в финалах турниров Большого шлема (как минимум по разу на каждом из турниров) и одержал три победы: US Open-2012 и Уимблдон в 2013 и 2016. Британец - единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. В 2016-м году стал первой ракеткой мира.

Напомним, что в первом круге Australian Open Маррей сыграет с Роберто Баутиста-Агутом.

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