Касильяс поздравил Надаля с возвращением на первое место в рейтинге ATP

Вратарь "Порту" Икер Касильяс поздравил Рафаэля Надаля, который вновь стал первой ракеткой мира по версии ATP после отказа Роджера Федерера выступить на турнире в Цинциннати. В последний раз испанский теннисист, набравший 7645 очков, занимал первую строчку с 23 июня по 6 июля 2014 года. Всего Надаль провел на вершине мирового рейтинга 141 неделю, 56 из них – подряд.

– Старый рокер никогда не умрет, – написал в своем Твиттере Касильяс. – Поздравляю тебя, первая ракетка мира! Когда вечно работаешь над собой и прилагаешь все усилия, то это всегда приносит результат.

Отметим, что Надаль является болельщиком и сосьос "Реала", легендой которого является Касильяс.