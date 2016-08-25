Карренья Буста сыграет с Кузнецовым в четвертьфинале турнира в Уинстон-Салеме

Пабло Карренья Буста переиграл уругвайского теннисиста Пабло Куэваса и вышел в четвертьфинал турнира в Уинстон-Салеме. Для победы испанцу потребовалось два сета - 6:3, 7:6 (6:1). В 1/4 финала Карренья Бусте будет противостоять россиянин Андрей Кузнецов.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 639 255 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Карреньо Буста (Испания) - Куэвас (Уругвай) - 6:3, 7:6 (7:1)

Троицки (Сербия) - Керри (США) - 6:2, 7:6 (7:5)

Вердаско (Испания) - Джонсон (США) - 6:4, 7:6 (9:7)

Баутиста Агут (Испания) - Багдатис (Кипр) - 4:6, 6:3, 6:1